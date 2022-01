Stand: 28.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Trüchdenken an de Opfer vun’e NS-Tiet

Sövenunsöventig Johr is dat nu her, wo dat Konzentrationslager Auschwitz befreet worrn is. Dunnersdag düsse Week nu is de Gedenkdag för de Opfer vun’n Nationaalsozialismus ween. In’n Bunnsdag hett dorto Inge Auerbacher, de den Holocaust överleevt hett, en Reed hollen, de anrögen dee. Ok in Hamborg is an de Opfer dacht worrn. Binnensenater Andy Grote hett düsse Week tohoop mit den Generalkonsul Pawel Jaworski ut Polen en Kranz an dat Mahnmaal op’n Karkhoff Ohlsdörp daalleggt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 29.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2022 | 09:30 Uhr