Düsse Week: Corona-Laag an'e Scholen

So as dor al mit rekent, steekt sik ok in Hamborg ümmer mehr Schölerinnen un Schölers mit dat Corona-Virus an. Binnen vun een Week hebbt sik de Tahlen verdubbelt - op mehr as 10.000. So as de Schoolbehöörd dat seggt, hebbt de Fäll sünnerlich dull bi de fief bet negen Johr olen Kinner tonahmen - hier liggt de Inzidenz bi mehr as 4.600. To’n Vergliek: All tohoopnahmen, ahn op dat Öller to kieken, liggt de Inzidenz in Hamborg bi nich ganz 2.200.

