Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen gaht wieder na baven

Düütschland hett opstunns al en Söven-Daag-Inzidenz vun 1.073. Un dor sik de Omikron-Oort vun dat Virus so gau verdelen deit, will dat Robert Koch-Institut de ganze Corona-Laag nu anners beuurdelen. So as dat RKI dat seggt, geiht dat nich mehr dorüm, dat se all Infekschonen to Poppier kriegen doot - dat geiht mehr dorüm to kieken, wat swoor de Lüüd krank warrn doot. Denn man kann sik nu ok nich mehr op verlaten, dat een bi dat Tellen ok all Nee-Infekschonen faat kriegen deit. Un dat liggt blangen anner Saken ok doran, dat een nich mehr noog Tests un Lüüd in de Sundheitsämter hett.

// Stand: 28.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.01.2022 | 09:30 Uhr