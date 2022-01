Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr Corona-Laag an’e Scholen

So as een dor al mit rekent hett, steekt sik in Hamborg ok ümmer mehr Schölerinnen un Schölers mit Corona an. Binnen vun een Week hebbt sik hier de Tahlen verdubbelt op mehr as teihndusend. So as de Schoolbehöörd dat seggt, hebbt de Fäll sünnerlich dull bi de fief bet negen Johr olen Kinner tonahmen. Hier liggt de Inzidenz bi mehr as veerdusendsösshunnert. To’n Vergliek: All tohoopnahmen, ahn op dat Öller to kieken, liggt de Inzidenz in Hamborg bi goot tweedusendeenhunnert.

