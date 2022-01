Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr Demo is verbaden worrn

Dusende Impfgegners un Kritikers vun’e Corona-Politik wullen egens morgen in Hamborg demonstreren. Man de Polizei un Sundheitsbehöörd hebbt dat nu aver verbaden. Grund: De Veranstalters harrn den Andrag stellt, dat de Lüüd, de bi de Demo mitmaken doot, sik nix för Mund un Nees binnen mööt. Man dat is, so as dat in’e Regeln opstunns binnenstahn deit, nich verlöövt. Nu wüllt de Lüüd, de de Demo op’e Been stellen wullen, vun Rechts wegen her gegen dat Verbott gegenangahn.

// Stand: 28.01.2022, Kl. 9:30

