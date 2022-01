Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr In Jenfeld is schaten worrn

Vör een Supermarkt in Jenfeld is güstern Avend eenmal schaten worrn. Mehre Anwahners harrn dorüm ok bi de Polizei anropen. So as dat utsüht harr dat woll vörher en Striet twüschen mehre Mannslüüd geven. Na den, de schaten hett, dor hebbt se ok mit’n Hubschrauber na söcht hatt, man dat is vergevens ween. De Kripo geiht dorvun ut, dat mit en Gas- oder Schreckschusspistool schaten worrn is.

// Stand: 28.01.2022, Kl. 9:30

