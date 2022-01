Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr Afrieten vun’e Rethe-Hubbrüch duert noch

Dat is nu noch en Kapitel in’e Geschicht mit luder Pannen vun de ole Rethe-Hubbrüch. De aftorieten, dat duert nu noch mal ganze veer Johr lang un dormit denn arg wat länger as dacht betto. De Scheep hebbt dorüm denn nu noch bet Enn 2025 weniger Platz as egens, üm dor denn dör dat Water blangen vun‘e Elv dörtokamen. De ne’e Rethe-Klappbrüch direktemang blangenan is al siet 2016 in’e Gangen. Un siet de lopen deit, dor is se al mehrmals utfullen, eenmal goors mehre Maanden laang.

