Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr Antisemitismus in Hamborg

Mehr as sösstig antisemitische Straafdelikten hett dat Lannskriminaalamt in Hamborg in dat verleden Johr tellt. De Tahl vun all de Fäll, de mellt worrn sünd, de gifft man nich den Alldag wedder, wat den Antisemitismus bin uns in’e Stadt angahn deit. Dat seggt de dorför Beopdraagte för Hamborg Stefan Hensel. So as he dat seggt, nehmt de mehrsten Juden, wenn se ut en Synagoog rut na buten gahn doot, jümehr Koppbedecken af. Un dat harr en Grund: Se wullen sik keen Gefohr utsetten. För Juden weer dat blots minnern mööglich, jümehr Religionsfreeheit uttoöven.

// Stand: 28.01.2022, Kl. 9:30

