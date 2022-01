Stand: 28.01.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is veel Platz för de Sünn, poor Wulken sünd ünnerwegens, meisttiets aver blifft dat dröög un de Wind weiht wieder - dat Ganze bi nich mehr as söven Graad. Opstunns sünd dat fief Graad in Fuhlsbüddel. Morgen: Veel Wulken un ok ümmer wedder Regen bi bet to ölven Graad. Un Sünndag: Mehr Sünn un dröger bi bet to söven Graad.

