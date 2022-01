Stand: 27.01.2022 09:30 Uhr Bannig hoge Corona-Tahlen

De Tahl an Lüüd, de sik jüst neet mit Corona ansteken hebbt, de liggt nu in Düütschland to'n eersten Maal över 200.000. Dat Robert-Koch-Institut seggt, dat weern goot 203.000, also bummelig 70.000 mehr as een Week torüch. De Ok de düütsche Söven-Daag-Inzidenz weer in de ganze Corona-Tiet noch nie so hooch as nu un steiht bi goot 1.017.// Stand: 27.01., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2022 | 09:30 Uhr