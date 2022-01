Stand: 27.01.2022 09:30 Uhr Corona-Laag in England un Däänmark

Ok in England sünd de Corona-Tahlen hooch, man liekers: vunaf hüüt gellt dor keen Maskenplicht mehr. De Lüüd warrt ok nich mehr toraden, dat se vun to Huus ut arbeiden schüllt. So in disse Oort hett dat ok Däänmark vör, liekers dat de Inzidenz dor sogor bi 4.700 liggen deit. De Laag op de Intensivstatschonen is aver stabil, dorüm warrt vunaf Februar meist all de Vörschriften in't Land wedder wegstreken. Blieven schall aver eerstmal noch de Testplicht för Lüüd, de inreisen wüllt. // Stand: 27.01., Klock 09:30

