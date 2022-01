Stand: 27.01.2022 09:30 Uhr Ut för PCR-Lolli-Tests

An Hamborger Scholen, dor schall dat vunaf Februar keen PCR-Lolli-Tests mehr geven. Betto sünd de an negen Sonder- un Grundscholen in de Stadt maakt worrn. De Schoolbehöörd seggt, ok dor warrt dat denn de glieken Tests geven as an de annern Scholen. Dorachter steken deit, dat de Labors nich mehr nakaamt mit dat Bearbeiden. // Stand: 27.01., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2022 | 09:30 Uhr