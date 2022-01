Stand: 27.01.2022 09:30 Uhr Vele Meders schüllt mehr betahlen

Teihndusende Lüüd in Hamborg mööt dor mit reken, dat för jem dat Meden vun de Wahnung dürer warrt. Dor achter stickt de ne'e so nöömte Mietenspiegel - de is ja düchtig hoochgahn, üm bummelig söven Komma dree Perzent. De gröttste Vermeder in Hamborg, de SAGA, de plaant bet to fief Perzent högere Wahnungs-Hüern. De Medervereen to Hamborg geiht dorvun ut, dat üm un bi een Drüddel vun de Huusholte mehr betahlen mööt. // Stand: 27.01., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2022 | 09:30 Uhr