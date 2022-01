Stand: 27.01.2022 09:30 Uhr Bertini-Pries för Schölerinnen un Schölers

Mehr as söventig junge Lüüd warrt in Hamborg för jem ehr Zivil-Kraasch uttekent. Se kriegt den Bertini-Pries. Jem ehr veer Projekte schüllt helpen, dat Unrecht ut de Nazi-Tiet nich vergeten warrt. De Uttekens gaht na de Ilse-Löwenstein-School, dat Friedrich-Ebert-Gymnasium, dat Alexander-von-Humboldt-Gymnasium un na de Nelson-Mandela-School hen. Egens schull de Pries vundaag utdeelt warrn, denn hüüt is ja de Gedenkdag för de Opfer vun'n Nationaalsozialismus, man de Fierstünn is nu wegen Corona op Mai verleggt worrn. // Stand: 27.01., Klock 09:30

