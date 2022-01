Stand: 27.01.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Griese, dicke Wulken mit Regen an’n Vörmiddag, later denn blots noch denn un wenn en Schuer un ganz, ganz wenig Sünn – bi bet to negen Graad. Nu sünd dat an de Bill fief Graad. Morgen lett sik ok dat Blau mal wedder sehn, un Regenschuern gifft dat kuum noch, bi bet to acht Graad. // Stand: 27.01., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2022 | 09:30 Uhr