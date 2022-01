Stand: 26.01.2022 09:30 Uhr Havengeburtsdag warrt afseggt

De Corona-Infekschonen warrt jümmer mehr. Liekers sall de Luca-App in de Hamborger Gastronomie woll nich mehr insett warrn. De Daten warrt dorut vun de Sundheitsämters gor nich mehr afropen. De tokamen Corona-Verornen sall in de Saak noch mal ännert warrn, sä de Spreker vun den Senaat Marcel Schweitzer. Un denn hebbt se den Havengeburtsdag in Hamborg to’t drütte Mal achter’nanner afseggt. Man dor warrt över snackt, wat se dat Volksfest na de Sommerferien nahaalt. // Stand 26.01.2022, Kl. 9:30

