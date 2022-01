Stand: 26.01.2022 09:30 Uhr Wahnungsbo in Hamborg

De Oppositschoon hett düchtig an de Tallen vun den Senaat bi den Bo vun Soziaalwahnungen krittelt. Hamborg hett in ‘t verleden Johr blots 1.900 ne’e Sozialwahnungen fardig maakt. In’t Johr tovör weern dat noch 3.500. De SPD seggt: Reekt een dat op de Bewahners üm, denn boot Hamborg jümmer noch de mehrsten Wahnungen in Düütschland, wo de Stadt mit Stütt geven deit. // Stand 26.01.2022, Kl. 9:30

