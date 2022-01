Stand: 25.01.2022 09:30 Uhr Demonstratschonen gegen Corona-Regeln

In masse Städer in Düütschland sünd an'n Avend wedder teihndusende Minschen op de Straten gegen de Corona-Regeln gegenan gahn. Ok in Hamborg hebbt sik poor Hunnert drapen. Dorbi is allens sinnig bleven. Man dat weer nich överall so. Dicht bi Dresden hebbt se Buddels op Reporters smeten un jem angrepen.// Stand 25.01.2022, Kl. 9:30

