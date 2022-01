Stand: 25.01.2022 09:30 Uhr Ukraine-Kunflikt

In den Ukraine-Kunflikt hebbt sik bi’t US-Militär dusende Suldaten för en Alarm praat maakt, so dat se korthannig na Europa hen verleggt warrn köönt. Un denn hebbt de USA un Europa Russland seggt, se sullen de Ukraine nich angriepen. Dor weern sik de Staatsböversten in en Video-Kunferenz eens - ok Bunnskanzler Olaf Scholz weer bi düsse Kunferenz mit dorbi. // Stand 25.01.2022, Kl. 9:30

