Stand: 25.01.2022 09:30 Uhr Amokloop in Heidelbarg

Na den Amokloop an de Universität Heidelbarg hett de Polizei nu kund doon, wat se bet nu weet. De mootmaatliche Täter is woll en achtteihn Johr ole Student ut Mannheim. Wat dat heet, is he mit en Schrootflint in en Vörlesen rinstörmt un hett dor üm sik schaten. Dorbi hett he veer Minschen to Schaden bröcht, een junge Fru is kort dorna in't Krankenhuus dootbleven. Na de Scheteree hett sik de Achtteihnjohrige sülvst ümbröcht. Woso he dat allens doon hett, is noch nich rut. // Stand 25.01.2022, Kl. 9:30

