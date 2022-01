Stand: 25.01.2022 09:30 Uhr Klimadrepen Hamborg

Hanneln un nich verhanneln - ünner düt Motto sünd güstern Avend Lüüd ut Politik, Wetenschop un vun Ümweltverbänn to 't drütte Hamborger Klimadrepen tohoopkamen. Dorbi hebbt se online mit mehr as tweehunnert Hamborgers snackt. Eerste Plaans vun en ne'et Klimaschutzgesett för Hamborg süllt noch in düt Johr vörliggen. // Stand 25.01.2022, Kl. 9:30

