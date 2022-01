Stand: 25.01.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt gries mit vele Wulken an, later pliert mal kort de Sünn dörch un maakt dat bet to söven Graad warm. Mag aver liekers ween un dor kümmt ok nochmal wat Natts vun baven rünner.

Ok morgen is dat recht wat gries bi bet to söss Graad un mauen Wind ut West bet Süüdwest. // Stand: 25.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.01.2022 | 09:30 Uhr