Stand: 24.01.2022 09:30 Uhr Drapen vun Bund un Länner

Schall dat PCR-Tests blots noch för Lüüd geven, de in de Gesundheit arbeiten doot? Dat is en vun de Fragen, över de Bund un Länner vundaag beradt. En Saak kann man woll nu al afsehn: Lockert warrt ihr nix. Nu is jo Omikron graad bannig an'n Kamen – un dorüm glöövt se bi de Hamborger Gesundheitsbehöörd, dat bi't Drapen en ne'e Test-Strategie beslaten warrt: Keen in de tokamen Weken denn en positiven Snelltest harr, kunn woll achterher nich mehr seker en PCR-Test tosekert kriegen. De Laboren hefft graad veel to doon. | Stand 24.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2022 | 09:30 Uhr