Stand: 24.01.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Virus-Variant Omikron lett de Corona-Tahlen wieder stark stiegen. Dat Robert Koch-Institut mellt vundaag üm un bi dreiunsüsstigdusend Neinfektschonen in Düütschland. De Söven-Daag-Inzidenz stiggt op mehr as achthunnertveertig. So hooch is de noch gor nich ween. In Hamborg is de Inzidenzweert vun all de Bunnnslänner nu op Höchst. De liggt nu bi goot eendusendachthunnertföfftig. | Stand 24.1.2022 Kl. 9:30

