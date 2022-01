Stand: 24.01.2022 09:30 Uhr Ukraine: USA treckt Lüüd af

In de Ukraine is dat graad en unseker Tiet. Dorüm treckt de Amerikaner nu Personal vun jümehr Bottschop in de Hauptstadt Kiew af. In en Bericht vun de "New York Times" heet dat, dat US-Präsident Joe Biden ok doröver nadenkt, en poor dusend Suldaten na de NATO-Partners na't Baltikum un na Oosteuropa to schicken. Vundaag beradt ok de EU-Butenministers mit'n US-Butenminister Antony Blinken över de Laag in de Ukraine. | Stand 24.1.2022 Kl. 9:30

