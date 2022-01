Stand: 24.01.2022 09:30 Uhr Depermaken vun de Elv fardig

Tweeunhalf Johr hett dat duert: Nu is de Elv deeper maakt. Vun vundaag af an is de Elv denn för Grootcontainerscheep mit Deepgang vun bet to veerteihn Meter föfftig vull freigeven. Ümweltverbännen bekrittelt dat al lang: Dör de deeper Fohrrünn warrt de Floot in Hamborg höger oplopen – un dat lagert sik denn ok mehr Slick in de Elv af. | Stand 24.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2022 | 09:30 Uhr