Stand: 24.01.2022 09:30 Uhr Füer in Poppenbüttel

Bi en Füer in en Ollenheim in Poppenbüttel müssen an'n Avend ölven Senioren ut dat Huus ruthoolt warrn. In en Stuuv harr en Matratz Füer fungen. Keeneen is verletzt worrn. Dat Füer is ok gau löscht worrn, man achterher is in mehrere Rüüm so veel Rook ween, dat de Bewahners eerstmal na anner Stuven bröcht worrn sünd. | Stand 24.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2022 | 09:30 Uhr