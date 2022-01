Stand: 24.01.2022 09:30 Uhr Spelen in Handball un Football

De düütschen Handballers sünd bi de EM rut. Se hefft mit eenuntwintig to fiefuntwintig gegen Sweden verloren. En Speel mööt se man noch maken: Gegen Russland geiht dat denn man üm nix mehr. Ok Football hefft se güstern noch speelt: De Bayern hefft sik mit veer to een gegen Hertha BSC Berlin dörsett, un Leipzig mit twee to null gegen Wolfsborg. | Stand 24.1.2022 Kl. 9:30

