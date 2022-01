Stand: 21.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Ümmer mehr Lüüd steekt sik mit Corona an

Maandag düsse Week is de Corona-Inzidenz in Hamborg dat eerste Mal in’e ganzen Tiet vun de Pandemie op över 1.000 stegen. Alleen an’n Maandag sülvst sünd in Hamborg ganze 4.055 ne’e Fäll bavento kamen. Un Enn vun düsse Week - güstern an’n Freedag - dor sünd dat in uns Stadt goors al 6.532 ne’e Corona-Fäll ween un de dat ganze denn noch ümmer wieder na baven drieven doot. So as de Sundheitsbehöörd dat süht, liggt dat vör allen an de Omikron-Oort vun dat Virus, wo sik de Lüüd afsünnerlich gau mit ansteken köönt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 22.01.2022, Kl. 9:30

