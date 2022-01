Stand: 21.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: HSV un St. Pauli beide en Runn wieder

Dingsdag düsse Week hebbt veel Lüüd grode Ogen maakt, wat den Football in Hamborg angeiht: Denn dor hebbt HSV un St. Pauli dat beide schafft un sünd nu na’t Viddelfinaal vun’n DFB-Pokaal hen. Beide hebbt se dor Dingsdag wunnen gegen jümehrn Wedderpart ut’e 1. Football-Bunnsliga un den jeder dormit denn ok ut’n Pokaal rutsmeten hett. De FC St. Pauli hett Borussia Dortmund an’n Millerntor mit 2:1 na Huus henschickt un de HSV hett na Elvmeterscheten in Köln mit 5:4 wunnen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 22.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.01.2022 | 09:30 Uhr