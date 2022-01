Stand: 21.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Ümbo vun’e U3 geiht in’e letzte Runn

Middeweken düsse Week hett dat heten: Dat bet nu längste un ok düerste Ümboen vun en U-Bahnstreck in Hamborg, dat geiht nu in‘e letzte Runn. De U3 twüschen Rödingsmarkt un Hauptbahnhoff-Süüd, de is nu bald wedder in’e Gangen un föhrt wedder. So as de Hoochbahn dat seggt, is dat an’n 28. März sowiet. Blangen anner Saken sünd dor bi dat Ganze de beiden Statschonen Mönckebargstraat un Raathuus barrierenfree ümboot worrn.

