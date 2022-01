Stand: 21.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Hardy Krüger is doot

He is een vun de wenigen Weltstars ut Düütschland ween. Dunnersdag düsse Week is de trurige Naricht kamen, dat Hardy Krüger dootbleven is. De Schauspeler is in’t Öller vun 93 Johr in Kalifornien storven. He hett in Hollywood-Filmen an’e Siet vun John Wayne, Richard Burton un James Stewart speelt. Na’n Krieg füng Hardy Krüger as Statist in dat Düütsche Schauspeelhuus in Hamborg an. Un vun Enn vun de 70er Johren af an leev he denn ok lange Tiet hier in Hamborg, man later denn in Palm Springs, wo he nu denn ok storven is.

