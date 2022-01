Stand: 21.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Ne’e S-Bahn-Tunnel

Hamborg, de Bund un de Bahn maakt nu eernst, wat den Plaan vun een ne’en S-Bahn-Tunnel angeiht. He schall vun‘n Hauptbahnhoff över Dammtor na Altna hen gahn un so denn op de Streck nu mehr Platz för den Fernverkehr maken. Dat is güstern an’n Freedag hier bi uns bi NDR 90,3 to hören ween. In een Johr al schall en Studie fardig ween, wo denn binnen stahn deit, wat un woans een den Tunnel boen kann oder ok nich. Un denn kann ok seggt warrn, wo der Tunnel genau henkamen warrt. 2,6 Milliarden Euro will de Bund an Geld in dat ganze Projekt rinsteken.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 22.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.01.2022 | 09:30 Uhr