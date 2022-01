Stand: 21.01.2022 09:30 Uhr Ne’et Bo-Projekt

Hamborg un de Bund wüllt nu en ne’et Mega-Projekt op’e Been stellen: Dat geiht üm en ne’en S-Bahn-Tunnel un dor schall al in een Johr de Studie to fardig ween, wo denn binnen stahn deit, wat un woans een dat boen kann oder ok nich. De Tunnel schall de Bahnstreek vun’n Hauptbahnhoff över Dammtor na Altna hen Luft geven, so dat dat dor denn ok mehr Platz gifft för mehr Ferntöög. Söss Kilometer schall de ne’e Tunnelstreck lang ween un minnstens twee Komma söss Milliarden Euro kösten.

// Stand: 21.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2022 | 09:30 Uhr