Stand: 21.01.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen gaht na baven

In Düütschland is de Tahl, wat de Corona-Infekschonen angeiht, binnen vun een Dag üm mehr as 140.000 stegen. Dat sünd meist 48.000 Fäll mehr as noch vör een Week. Dormit liggt de 7-Daag-Inzidenz bunnswiet bi 706. Un to glieken Tiet steiht in Hamborg nu wedder mehr Impfmiddel praat. Dor gifft dat denn ok wedder mehr wat vun Biontech, dat Impfmiddel, wat se ok för Lüüd vörslaan doot, de ünner dörtig Johr oolt sünd.

// Stand: 21.01.2022, Kl. 9:30

