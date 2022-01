Stand: 21.01.2022 09:30 Uhr Gerichtsverfohren

Wegen versöchten Moord mutt nu woll villicht en negenteihn Johr ole Keerl ut Horborg na de Psychiatrie hen. He harr verleden Sommer op en 16-Jöhrigen instaken, de dor denn bi de ganze Saak swoor bi to Schaden kamen is. Den Jungen geev he de Schuld an en Unfall bi’t Swimmen, wo sien Broder denn bi dootbleven is. Siet güstern nu löppt vör dat Lannsgericht en so nöömtet Sekerungsverfohren gegen den psychisch opfälligen jungen Keerl ut Horborg.

// Stand: 21.01.2022, Kl. 9:30

