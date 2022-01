Stand: 21.01.2022 09:30 Uhr HSV - FC St. Pauli

Dat is dat Spektakel slechthen för all de Footballfans in Hamborg: Dat 107. Stadtderby twüschen den HSV un den FC St. Pauli steiht an. In’n Volkspark draapt hüüt Avend de beiden vun sik övertüügten Teams op’nanner. Beide hebbt se ja jüst in’n DFB-Pokaal wunnen. Bi de Mannschop vun’n HSV geiht de Dag mit en lichtet Training los, de FC St. Pauli dröppt sik eerst middags. Losgahn deit dat Speel in’n Volkspark hüüt Avend halvig söven. 2.000 Tokiekers sünd mit dorbi. Un af Klock söss gifft dat denn bi uns in’t Programm live wat to hören vun de Partie.

