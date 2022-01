Stand: 20.01.2022 09:30 Uhr 2021: Een Doden na’t Impen in Hamborg

Ok in Hamborg seggt Lüüd, de gegen dat Impen sünd, ja wedder un wedder, dat dat Impen gegen Corona den Doot bringen wörr. Bewiesen köönt se dat man nich. Dorför kunn verleden Johr blots bi een Minsch teemlich seker nawiest warrn, dat he woll dörch dat Impen dootbleven is. Weten doot se dat vun de Obdukschonen in’t UKE, schrifft de Senaat. Fraagt harr de CDU-Frakschoon. / Stand: 20.01.2022, Klock 9:30

