Stand: 20.01.2022 09:30 Uhr Kinnergoorns blievt apen

Ok wenn de Inzidenz opstünns ja böös gau anstiegen deit, hebbt in Hamborg blots teemlich wenig Kinnergoorns de Dören heel un deel dichtmaakt. Güstern weern dat woll negen vun mehr as dusend, weet de Soziaalbehöörd. Denn sünd noch bi dree Dutz Kinnergoorns een oder mehr Gruppen slaten. De Soziaalbehöörd maakt jüst allens trecht, dat ok de lütten Kinner op Corona test warrt. Bet nu gellt dat blots för Kinner, de öller as dree Johr oolt sünd. / Stand: 20.01.2022, Klock 9:30

