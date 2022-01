Stand: 20.01.2022 09:30 Uhr Boarbeiden bi de Hoochbahn

In Hamborg will de Hoochbahn in’n Sommer op de U-Bahn-Streek 1 dat een oder anner nee maken. De Statschonen Alsterdörp un Hudtwalkerstraat schüllt so ümboot warrn, dat ok Minschen mit Behinnerung jüm bruken köönt. Twüschen Ohlsdörp un Kellinghusenstraat fohrt denn maandelang blots Bussen. Un denn will de Hoochbahn de 108 Johr ole Brüch an de Carl-Cohn-Straat uttuuschen. De Brüch is blots veer Meter hooch un de Straat mutt deper leggt warrn. / Stand: 20.01.2022, Klock 9:30

