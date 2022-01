Stand: 20.01.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Ok vundaag sünd wedder Wulken an Boord, dorto de een oder anner Schuer, ok mit Graupel oder Snee. Över Dag blifft dat mehrstendeels dröög. Dat gifft ok de Schangs op en beten Sünnschien. De Temperaturen klattert op dree bet veer Graad. Opstünns sünd dat twee Graad an de Süderelv. De Wind dorto blaast düchtig vun de noordwesten Kant. Morgen kriegt wi eerst noch de Sünn to sehn, man pö a pö treckt mehr Wulken op, de ok Regen mitbringt. Dat Ganze bi dree bet veer Graad. / Stand: 20.01.2022, Klock 9:30

