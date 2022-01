Stand: 19.01.2022 09:30 Uhr DFB-Pokaal: HSV un St. Pauli sünd wieder

Bi 'n DFB-Pokaal hebbt de HSV un St. Pauli dat na't Viddelfinaal hen schafft. Beide Teams hebbt jemehr Gegners ut de eerste Liga ut den Pokaal rutsmeten. De FC. St. Pauli hett Borussia Dortmund an't Millerntor mit en twee to een slaan. Un de HSV harr in Köln mit en fief to veer de Nees vörn. // Stand 19.01.2022, Kl. 9:30

