Stand: 19.01.2022 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Mit de Corona-Tallen geiht dat jümmer wieder bargop. Dat Robert-Koch-Institut snackt vun 112.000 ne'e Infekschonen. In Düütschland geiht de Inzidenz rop op 584. Un denn sünd 239 Minschen an oder mit dat Corona-Virus dootbleven, twee dorvun ok in Hamborg. // Stand 19.01.2022, Kl. 9:30

