Stand: 19.01.2022 09:30 Uhr UKE: Sorgen wegen Corona

Wegen de Corona-Tallen maakt sik ok de Uniklinik Eppendörp Sorgen. Op de Intensivstatschonen hebbt de mehrsten Patienten opstunns noch dat Delta-Virus un blots en poor wenige dat Omikron. Dat hett Stefan Kluge, de Chef vun de Intensivmedizin an 't UKE in't NDR Hamborg Journal seggt. In Düütschland, seggt he, gifft dat noch dree Millionen över 60johrige, de nich impt sünd. Wenn sik düsse Ölleren mit Omikron ansteken doot, denn warrt de Intensivstatschonen vull, meen Kluge. // Stand 19.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.01.2022 | 09:30 Uhr