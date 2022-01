Stand: 19.01.2022 09:30 Uhr Kinner süllt wieder na School

Ok wenn de Corona-Tallen bannig hooch sünd, in Hamborg sall de Ünnerricht in de Klassen wiedergahn. Schoolsenater Ties Rabe will nich, dat se de Scholen dicht maakt oder Präsenzplicht utsetten doot. He seggt, nich mal twee Perzent von de Minschen mit Corona in de Krankenhüüs sünd jünger as 20 Johr. De Kinner steekt sik veel mehr in jemehr Freetiet an. // Stand 19.01.2022, Kl. 9:30

