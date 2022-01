Stand: 19.01.2022 09:30 Uhr Hand- un Basketball

De düütschen Handballers hebbt dat schafft. Se sünd in de Hauptrunn vun de EM. Un dat, opgliek negen Spelers wegen Corona nich dorbi ween kunnen. De Polen hebbt se mit en 30 to 23 na Huus schickt. De nächste Gegner is morgen Spanien.

Un bi'n Basketball harrn de Hamborg Towers bi 'n Eurocup dat Nasehn. Bi'n Partizan Belgrad ut Serbien hebbt se mit 77 to 102 verloren. // Stand 19.01.2022, Kl. 9:30

