Stand: 18.01.2022 09:30 Uhr Pandemie-Regeln ännert sik

Wegen de Omikronwell hefft Praxen un Labore jo bannig wat to doon. De Gesundheitsministers vun Bund un Länner wullen jüm en beten Last afnehmen un dorüm hefft se nu twee Saken afmaakt: Eerstmal schüllt sik Kranke wieder per Telefon krankschrieven laten. Un wokeen in Quarantään mutt, de kann dor in Tokunft in de mehrsten Fäll mit en Snelltest wedder rutkamen. Bet nu is dat noch so, dat man för so wat en düren PCR-Labortest bruukt. | Stand 18.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2022 | 09:30 Uhr