Stand: 18.01.2022 09:30 Uhr Prognosen för de Weertschop

Wo warrt sik de Weertschop in Hamborg in de Corona-Kries düt Johr henbewegen? In'n Hamborger Överseeclub säen Lüüd vun de Industrie, vun't Handwark un ut'n Tourismus, dat se glöövt, dat de Priesen wieder na baven gaht – un dat ok de Levertieten wieder so lang blievt as se nu al sünd. Firmen ut'n Haven bekrittelt, dat Düütschland, wat dat Digitale angeiht, jümmer noch wiet torüch is. Allens tosamentellt kiekt de Brangschen man mit en reservierte Toversicht in't ne'e Johr. | Stand 18.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2022 | 09:30 Uhr