Stand: 18.01.2022 09:30 Uhr Kerstan hett Krebs

Hamborgs Umweltsenater Jens Kerstan vun de Grönen hett Krebs un mutt operiert warrn. He sä, dat he en poor Weken lang nich arbeiten kunn. Na de Operatschon will Kerstan en Reha maken. In de Tiet, in de he nich dor is, warrt sien Opgaven vun Dorothee Stapelfeld vun de SPD övernahmen – de Senatorsche för't Entwickeln vun de Stadt. | Stand 18.1.2022 Kl. 9:30

