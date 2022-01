Stand: 18.01.2022 09:30 Uhr Habeck in Hamborg

Robert Habeck vun de Grönen is vundaag op Besöök in Hamborg. He reist dör de Bunnslänner un stellt sik as ne'n Bunnsweertschopsminister vör. Hamborg is sien eerste Statschon. Habeck dröppt graad Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher in't Raathuus. Achterher warrt he noch na Finkwarder na Airbus föhren – un na Ollenwarder, na de Aluminiumhütt vun Trimet. | Stand 18.1.2022 Kl. 9:30

